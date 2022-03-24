Эндокринолог назвала полезные варианты замены сахара

Илона Мирзоян, врач-эндокринолог сети столичных клиник «МЕДСИ Premium» и эксперт телеканала «Доктор», рассказала о вреде добавленного сахара. Варианты его полезной замены она назвала в разговоре с «Мослентой».

Врач призвала полностью отказаться от сахара, добавляемого в еду. Вместо этого, на ее взгляд, в пищу стоит употреблять ягодные и фруктовые пюре. «Если блюдо не предполагает дополнительных вкусов, хорошим вариантом являются подсластители на основе листьев стевии», — порекомендовала альтернативу Мирзоян.

Медик подчеркнула, что сахар не делится на «полезный» и «вредный». «Все зависит от количества. А количество не зависит от цвета сахара или от того, из чего он получен. Организм воспринимает и тот, и другой вариант как углевод», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала россиянам перестать закупаться сахаром из-за его бесполезности.