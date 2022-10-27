Нутрициолог назвала основные натуральные заменители сахара

Основные натуральные заменители сахара назвала «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, неограниченное потребление сладостей приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена.

«Здоровой альтернативой выпечке станут натуральные сухофрукты, сладкие фрукты и ягоды, злаковые батончики и сладкие овощи (морковь, свекла, тыква, топинамбур), злаки, мед, молоко», — перечислила она.

Эксперт добавила, что при постепенном отказе от сахара существенно сократить его потребление помогут натуральные сахарозаменители. По ее словам, необходимо отказаться от использования рафинада для приготовления домашних блюд и ограничить потребление покупной продукции с сахаром в составе.

«Мы можем получать его в скрытом виде с готовыми напитками, хлебом, соусами, готовыми завтраками, мясными полуфабрикатами, консервированными фруктами и овощами. Поэтому правильным подходом будет осознанное ограничения потреблении сладкого», — добавила Мещерякова.

Ранее об опасности хлеба заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.