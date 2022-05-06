Популярная актриса сравнила Замоскворечье с Европой

Актриса театра и кино Юлия Хамитова призналась «Мосленте» в любви к европейским городам. В своей московской квартире она постаралась воссоздать их атмосферу. Однако и без того жизнь в Замоскворечье часто напоминает популярной артистке то о Дании, то о Германии.

«За время жизни в столице я переезжала уже семь раз, и всегда, выбирая квартиру, обращала внимание на ее эстетику, удобство и, конечно, расположение», — подчеркнула Хамитова. Она отметила, что большое значение для нее имеет отсутствие проблем с передвижением. «Живя в Монетчиковском переулке, я знаю, что могу здорово экономить на такси, много гулять или кататься на арендованном байке. Последнее особенно напоминает мне Копенгаген, где я училась», — поделилась звезда сериалов «Содержанки» и «Ты ж мать!».

Актриса рассказала, что в ее доме нет телевизора, но есть окно, через которое за завтраком она любит рассматривать людей и не только. «Вот идет на охоту знакомый кот, вот кто-то выгуливает собаку, а вот наш дворник убирает территорию. Напротив дома — школа, и я часто вижу, как дети занимаются спортом, как родители приводят их к началу уроков», — описала свои наблюдения Хамитова. Она добавила, что в ее дворе люди часто занимаются утренней пробежкой, что вкупе с ранее перечисленным создает ощущение созерцания европейского уголка — например, где-то в Германии.

Ранее актриса Екатерина Шпица сравнила Москву с другими мировыми столицами.