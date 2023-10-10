Эдгард Запашный ответил на обвинение в жестоком обращении с животными

На обвинение в жестоком обращении с животными ответил в Telesco.pe дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что бьет животных для спасения их жизней.

«Знаете, когда хищники дерутся между собой, обычно кто-то из них погибает. Чтобы не произошла смерть на манеже, человек должен вмешиваться. Да, для этого используются спецсредства — водометы, палки и холостое оружие», — объяснил Запашный.

За несколько минут до этого Mash опубликовал нарезку из видео, на которых Эдгард и Аскольд Запашные бьют животных на арене цирка, и сообщил, что зоозащитники написали заявление на дрессировщиков в СК.