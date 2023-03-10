Сотрудница Верховного суда нашла в заказе с продуктами записку о детонаторе

Сотруднице Верховного суда доставили заказ из сети магазинов «Вкусвилл» с запиской о детонаторе, сообщает Telegram-канал Baza. Выяснилось, что таким образом курьер решил разыграть женщину.

По информации источника, покупательница заказала домой продукты из известного супермаркета. Распаковав товары, она обнаружила в пакете записку со следующим содержанием: «Я отдал детонатор человеку из толпы, да». Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители быстро нашли комплектовщика, собравшего этот заказ. Работник магазина рассказал оперативникам, что решил разыграть клиентку, которая в приложении указала имя Бэтмен. Он написал культовую фразу из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Комплектовщик получил выговор и официальное предупреждение.

Ранее, в июле прошлого года, пьяный вор попытался украсть выпечку с вареньем из столичного «ВкусВилла», но передумал и уснул у стеллажей.