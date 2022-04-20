Россиянам назвали запретные места на теле для татуировок

О местах на теле, запрещеных для нанесения татуировок, россиянам рассказал владелец тату-студии Ermaktattoo, предприниматель и основатель собственной школы татуировки Владимир Ермак. Его слова приводит «Мослента».

По словам специалиста, врачи категорически не советуют при набивании тату прокалывать родинки. Это может спровоцировать их переход в опухоль. Он рассказал, что делать рисунок рекомендуется на чистом участке тела, но при желании родинки все же можно вписать в татуировку, не задевая их. Этот вопрос следует индивидуально обсудить с мастером.

Кроме того, небезопасно набивать тату поверх свежего шрама. «Если у вас свежий шрам, тогда лучше повременить с нанесением татуировки на шрам. Должно пройти не меньше года и тогда можно делать», — сказал Ермак.

Кроме того, специалист назвал мифом потерю крови при нанесении рисунка на тело. По его словам, при набивании татуировки проступает лимфа, а не кровь, и ее не так много.

При этом становиться донорами людям с тату российские законы не запрещают. «Единственное, что не рекомендуется в ближайший год после нанесения татуировки сдавать кровь. Так как у многих вирусных заболеваний бывает инкубационный период. И это всего лишь бюрократический момент, которого придерживаются врачи», — отметил Ермак.

Ранее тату-мастер Елена Баски рассказала, что в рамках своего проекта помогает клиенткам скрыть шрамы на теле после несчастных случаев с помощью рисунков.