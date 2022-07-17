Россиянам назвали необычные источники заражения столбняком

Необычные источники заражения столбняком назвала россиянам биолог Антонина Обласова. В беседе с порталом «Доктор Питер» она сообщила, что опасную бактериальную инфекцию можно получить через поврежденную кожу.

Эксперт рассказала, что клостридии, вызывающие столбняк, могут годами находиться в земле в «спящем» состоянии. К примеру, заразиться можно при чистке овощей с огорода, если пораниться и занести землю в ранку. Кроме того, биолог призвала к осторожности во время пересадки комнатных растений и при контакте с уличными насаждениями, особенно имеющими шипы.

Источником столбняка могут стать и другие повреждения на коже, к примеру, мозоли и укуси. Сами по себе они не опасны, но инфекция может попасть внутрь с зараженной пылью или из-за прикосновений грязными руками.

«Когда появляются симптомы столбняка, это значит, что токсин уже в крови, но убив его источник, мы от яда не избавимся. Нейтрализовать инфекцию могут только антитела. Поэтому не пренебрегайте прививкой от столбняка», — заключила Обласова.

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