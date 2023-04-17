Житель Подмосковья зарезал свою знакомую в ходе ссоры

23-летний житель подмосковных Химок зарезал свою знакомую в ходе ссоры. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, происшествие случилось в субботу, 15 апреля в деревне Подолино. Между мужчиной и женщиной завязался конфликт, в ходе которого нападавший несколько раз ударил знакомую ножом. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой.

Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый назвал правоохранителям обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сотрудника подмосковного СИЗО задержали за убийство девушки.