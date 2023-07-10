14:59, 10 июля 2023
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Раскрыта средняя зарплата курьеров в Москве
Зарплата пеших курьеров за год в Москве выросла в среднем на 11 процентов.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Зарплата пеших курьеров, курьеров на велосипедах и самокатах за год в Москве выросла в среднем на 11 процентов, водителей-доставщиков — на восемь процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Максимальная зарплата пешего курьера в столице достигла 115 тысяч рублей в месяц, а водителя-курьера — 170 тысяч рублей в месяц. Сумма заработков таких работников увеличилась на 15 и 20 тысяч рублей соответственно, говорится в сообщении.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июле.