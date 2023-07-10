Раскрыта средняя зарплата курьеров в Москве

Зарплата пеших курьеров, курьеров на велосипедах и самокатах за год в Москве выросла в среднем на 11 процентов, водителей-доставщиков — на восемь процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Максимальная зарплата пешего курьера в столице достигла 115 тысяч рублей в месяц, а водителя-курьера — 170 тысяч рублей в месяц. Сумма заработков таких работников увеличилась на 15 и 20 тысяч рублей соответственно, говорится в сообщении.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июле.