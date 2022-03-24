Москвичи вспомнили о зарплатах в «Макдоналдсе» в начале 90-х

Москвичи Валентин Баукин, проработавший в первом открывшемся в Москве сети быстрого питания на Пушкинской Площади с 1989 по 1997 год, и Александр Иджон, работавший в ресторане с 1991 года рассказали о зарплатах в «Макдоналдсе» в начале 90-х годов. Своими воспоминаниями они поделились в беседе с Mash.

Баукин рассказал, что первая его зарплата в «Макдоналдсе» составляла 500 рублей. Он назвал эти деньги «сумасшедшими» по тем временам. Но этом добавил, что работать ему приходилось намного больше отведенных часов.

«Это было сумасшествие, я света белого не видел. Это был дикий интенсив. Выяснилось, что 600 человек, которых наняли на работу в первый "Макдоналдс" совсем не хватало для такого объема работы. В первый же день мы побили мировой рекорд по количеству покупателей, по товарообороту и так далее», — поделился своими впечатлениями бывший сотрудник корпорации.