Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды

Архивный черно-белый снимок, сделанный в одном из столичных магазинов в 1990-е годы, натолкнул россиян на воспоминания о модном тренде того времени — «заряженной» воде. Фотографию опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

На фото изображена молодая женщина в белом халате и чепчике продавца. В руках у нее стеклянная бутылка с водой. На фоне — постер с советским и российским телевизионным деятелем Алланом Чумаком, позиционировавшим себя как целитель и экстрасенс. Юзеры вспомнили, как их родители ставили перед телевизорами банки воды, чтобы «зарядить» ее в надежде на чудесное исцеление от разных болезней, которое обещал автор методики.

«В Москве я не видела, чтобы продавали эту воду, а вот перед телевизором с трехлитровыми банками с водой папа и мама сидели как завороженные. Мы с братом смеялись», «Не знала, что такое было в магазине», «Смех и грех», — прокомментировали подписчики сообщества.

Первый видеосеанс Чумака прошел в 1989 году. Тогда он обнадежил россиян, что через телевизор может излечить их от всех болезней.

Ранее житель столицы вспомнил пиццерию, в которой можно было отобедать за доллары в 1990-х. Это было первое заведение сети Pizza Hut.