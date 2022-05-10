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Названы способы защитить детей от клещей

Названы способы защитить детей от клещей
Фото: Markus Spiske / Unsplash

Способы защитить детей от клещей в интервью «Газете.Ru» назвал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

По словам специалиста, после прогулки у детей обязательно нужно проверять кожу головы, за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, а также под мышками. Это позволит быстро найти насекомое и удалить.

«Играя в лесу, дети должны носить рубашки и брюки с длинными рукавами и заправлять штанины в носки. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов у детей старше 2 лет. Всегда внимательно следуйте инструкциям на этикетке при нанесении репеллента. Избегайте мест, зараженных клещами», — пояснил эксперт.

Тем, кто планирует выезжать на отдых, врач порекомендовал вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Ранее врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева рассказала об опасности клещевого энцефалита. Медик перечислила симптомы, которые могут появиться после укуса паразита.

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