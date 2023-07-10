Москвич заступился за незнакомку на улице и стал фигурантом уголовного дела

В Москве 22-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, заступившись за незнакомку на улице. Детали происшествия раскрыл Telegram-канал «112».

На 23-летнюю девушку напал 43-летний пьяный мужчина, схватив ее за волосы. Увидевший это 22-летний москвич избил обидчика незнакомки. Тот потерял сознание и попал в больницу.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы лицевых костей и ушиб мозга. В отношении защитника девушки возбудили уголовное дело по статье 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее житель Подмосковья заступился за незнакомку на улице и прострелил обидчику ноги. После перестрелки мужчина вызвал на место правоохранителей и скорую помощь.