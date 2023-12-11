Доктор Мясников заявил о риске зависимости от слабительных препаратов

Топ-5 популярных лекарств, вызывающих привыкание в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, частый прием слабительных препаратов ослабляет работу кишечника, что приводит к зависимости от лекарства. Такой же эффект наблюдается и от приема снотворных, а также использования сосудосуживающих капель для носа — органы, на которых оказывают влияние эти средства, со временем перестают работать самостоятельно, и у человека появляется зависимость от лекарственных средств.

Употребление более 15 обезболивающих таблеток в месяц также может развить зависимость от них, уверен доктор. Препараты влияют на чувствительность рецепторов и перестраивают их работу.

«Резистентность к антибиотикам — проблема современности. Более того, возник один опасный феномен. Некоторые бактерии после частого столкновения с антибиотиком начинают включать его в строительство своей бактериальной стенки», — добавил специалист.

Ранее в программе Малышевой развеяли миф об эффективности одного популярного лекарства.