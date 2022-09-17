Психолог раскрыла методы борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостями

Методы борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостями «Мосленте» раскрыла врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени П.Б. Ганнушкина Полина Свечникова.

«От вредных привычек избавиться можно. Люди с алкогольной или никотиновой зависимостью, проходя курс психотерапии, в том числе отказываются от сигарет и выпивки. Но вопрос в том, что это обычно не происходит по одному лишь желанию или щелчку пальца. Часто это некий путь, который нужно пройти», — отметила она.

По словам специалиста, просто бросить курить или выпивать алкоголь — не совсем правильная цель, которую ставит перед собой пациент.

«Совсем другое дело, если человек сможет замотивировать себя более важными вещами. Нужно спросить себя: зачем мне бросать курить или пить? Например, для того, чтобы как можно дольше прожить со своей семьей, с любимыми людьми, с детьми и внуками», — уточняет Свечникова.

Специалист по ментальному здоровью добавила, что при постановке цели должны быть основаны на ценностях, а не просто на намерении бросить пагубную привычку. Только в таком случае борьба с ней будет эффективной.

Задать другие интересующие вопросы психологу можно будет в субботу, 17 сентября, в большом амфитеатре парка «Зарядье», где пройдет 10-я встреча в цикле лектория «Здоровая Москва» — «Вечно молодой / вечно в тренде! Секреты здорового образа жизни в любом возрасте». Начало в 16:00.

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