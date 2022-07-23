Психолог раскрыла способ извлечь пользу из чувства зависти

Способ извлечь пользу из чувства зависти раскрыла в разговоре с «Мослентой» клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Наталия Губарева. По ее словам, научившись распознавать свои эмоции, можно использовать их с выгодой для себя.

«Зависть мы испытываем, когда очень хотим обладать тем, чего у нас нет, но это есть у кого-то другого. Другими словами, зависть является сигналом, показывающим, что я хочу. При этом мы замечаем только то, что на самом деле нам доступно, то, что мы реально можем сделать или получить. Мы никогда не будем завидовать тому, что находится за пределами наших возможностей», — объяснила эксперт.

Зависть становится разрушительной, когда человек отрицает ее в себе. Таким образом он отказывается от развития, при этом копит негатив внутри. Чувство зависти позволяет увидеть и распознать собственные желания, отметила Губарева. «Если вы уловили, что завидуете кому-то, помните: вы можете это иметь. У вас есть все для этого. Нужно только приложить некоторые усилия и направить энергию на достижение. И, главное, разрешить себе обладать этим», — заключила психолог.

Ранее клинический психолог Денис Долгов дал рекомендации по избавлению от навязчивых негативных мыслей. Он уточнил, что так называемое состояние руминации может перейти в хроническую форму.