Пассажир рейса Гуанчжоу — Москва заявил о взрывном устройстве на борту

Пассажир рейса Гуанчжоу — Москва пригрозил взорвать самолет и устроил дебош на борту. Мужчина приставал к стюардессам и попытался открыть дверь лайнера во время полета, сообщает Mash.

Дебоширом оказался 39-летний хоккеист команды ЛХЛ «Монетка» из Екатеринбурга Андрей Сидякин. Изначально он требовал принести ему алкоголь и вел себя вызывающе, после чего заявил о бомбе на борту, попытавшись привлечь к себе внимание.

Бортпроводники до конца полета пытались найти взрывное устройство, но в авиасудне его не оказалось. По прилете Сидякина не задержали, однако отказали ему в дальнейшей перевозке. Хоккеист должен был пересесть на другой рейс в аэропорту Шереметьево, но теперь в родной город ему придется добираться другим способом.

Ранее самолет в Москву экстренно сел из-за дебоша военнослужащего на борту. Сообщалось, что мужчина пытался ворваться в кабину.