Руку жительницы Подмосковья затянуло в зернодробильную машину

Врачи подмосковной Каширской больницы спасли женщине руку, попавшую в работающую зернодробильную машину. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

25-летняя пострадавшая поступила в медучреждение с обширной раной в области бицепса. Выяснилось, что она работала с зернодробильной машиной. В какой-то момент ее одежду, а затем и руку затянуло в работающий аппарат. Механизм прошел почти до плечевой кости, повредив мягкие ткани и мышцы. Медики приняли экстренное решение об операции.