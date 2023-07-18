Руку жительницы Подмосковья затянуло в зернодробильную машину
Врачи Каширской больницы спасли женщине руку, попавшую в зернодробильную машину.
Врачи подмосковной Каширской больницы спасли женщине руку, попавшую в работающую зернодробильную машину. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
25-летняя пострадавшая поступила в медучреждение с обширной раной в области бицепса. Выяснилось, что она работала с зернодробильной машиной. В какой-то момент ее одежду, а затем и руку затянуло в работающий аппарат. Механизм прошел почти до плечевой кости, повредив мягкие ткани и мышцы. Медики приняли экстренное решение об операции.
Как сообщил заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов, сначала врачи обработали хирургическим путем руку пациентки, после чего выделили зажатые и поврежденные сосудисто-нервные пучки. После этого специалисты достали из тканей застрявший механизм, сшили мышцы и устранили дефекты кожи с помощью пластики. Сообщается, что операция длилась около часа и закончилась успешно. В настоящий момент девушка чувствует себя хорошо, в скором времени ее выпишут из больницы.
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