Москвичам дали объяснение рекордно жаркой погоды в августе

Усиление парникового эффекта назвал основной причиной рекордно жаркой погоды в Москве в августе климатолог Алексей Кокорин. В интервью РИА Новости он дал еще несколько объяснений этому явлению.

«Раз есть глобальный тренд на потепление, раз мы понимаем физику, из-за чего это, — а это, к сожалению, из-за усиления человеком парникового эффекта прежде всего, пусть небольшим, но усилением, — то понятно, что в какой-то момент предыдущий рекорд будет побит для любого месяца. Вопрос — в какой момент. Он был побит в этом году», — прокомментировал Кокорин заявление метеоролога Романа Вильфанда о рекордно жарком за последние 144 года августе.

По словам эксперта, в стране стали теплее все месяцы, причем больше всего это сказалось на весне. Климатолог уточнил, что температура в весенние месяцы поднялась на три градуса. При этом летние месяцы, по его словам, потеплели не так сильно.

Кокорин предупредил, что парниковый эффект учащает волны жары, и если раньше это происходило раз в 50 лет, то теперь — раз в 10 лет. По его прогнозам, подобные волны в середине XXI века будут «накатывать» раз в три года.

Специалист добавил, что в наши дни перестраивается физика атмосферы, вызывающая удлинение периодов жаркой или холодной погоды. По его словам, для Москвы это пока не критично.

Ранее о рекордной за последние 125 лет жаре в Москве 25 августа заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.