Перечислены лучшие жаждоутоляющие напитки

Лучшие жаждоутоляющие напитки перечислил Роспотребнадзор. Специалисты рекомендовали пить в жару зеленый чай и разведенные водой фреши.

Чтобы не было обезвоживания, в жару важно потреблять много жидкости. Отлично подойдут минеральная вода, морс, молочно-кислые и витаминизированные напитки, несладкий зеленый чай, отвар из сухофруктов. Хорошо утоляют жажду разведенные натуральные соки, особенно сок из сельдерея, лимонный сок, смешанные с водой в пропорции 1:10.

В ведомстве рекомендовали пить по 100-200 миллилитров жидкости в час. Температура напитка должна быть от 12 до 15 градусов. При этом от употребления сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков следует отказаться.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности энергетиков.