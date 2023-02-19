Мужчины перечислили самые желанные подарки на 23 февраля

Из тех же, кто ждет презента, большинство (11 процентов опрошенных) рассчитывают на деньги.

Семь процентов респондентов будут рады какому-то предмету одежды, ровно столько же человек ждут любви, внимания и заботы от представительниц прекрасного пола. Четыре процента заявили о надежде на то, что им преподнесут мотоцикл или автомобиль.

Оставшиеся голоса распределились между вариантами: «техника», «парфюмерия», «оружие (нож, охотничье ружье)», «спортивная экипировка», «книги», «курс обучения», «алкоголь», «инструменты», «путешествие».