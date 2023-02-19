Мужчины перечислили самые желанные подарки на 23 февраля
Самые желанные подарки на 23 февраля российские мужчины перечислили в ходе исследования популярного сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 представителей сильного пола старше 18 лет из разных районов страны.
Выяснилось следующее:
не хотят получать подарки на 23 февраля
Из тех же, кто ждет презента, большинство (11 процентов опрошенных) рассчитывают на деньги.
Семь процентов респондентов будут рады какому-то предмету одежды, ровно столько же человек ждут любви, внимания и заботы от представительниц прекрасного пола. Четыре процента заявили о надежде на то, что им преподнесут мотоцикл или автомобиль.
Оставшиеся голоса распределились между вариантами: «техника», «парфюмерия», «оружие (нож, охотничье ружье)», «спортивная экипировка», «книги», «курс обучения», «алкоголь», «инструменты», «путешествие».
ежегодно остаются без подарков на День защитника Отечества
В ходе одного из ранее проведенных исследований треть опрошенных россиян призналась в нелюбви к школьным годам. При этом 12 процентов из них заявили, что вспоминают этот период жизни с ненавистью.