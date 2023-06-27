Олеся Железняк раскрыла подробности отношений с мужем и детьми

Подробности отношений с мужем и детьми раскрыла в беседе с «Мослентой» актриса Олеся Железняк.

«Мой муж Спартак — прекрасный артист. Намного лучше меня. Серьезно. Мы играем с ним в спектакле "Сирена и Виктория" по пьесе Александра Галина пару. Люди посмотрели спектакль, разумеется, хороший, и у них появилось желание жить. Сходили в храм, причастились, и у них снова появились силы. Мы все — сообщающие сосуды, дающие друг другу энергию…», — сказала знаменитость.

При этом актриса подчеркнула, что ее супруг, актер Спартак Сумченко — ее единственная и настоящая любовь. Олеся Железняк считает, что именно такие отношения можно назвать по-настоящему близкими. К тому же актриса сообщила, что в этом берет пример со своих родителей, а также старается сформировать подобное отношение к любви и у своих детей. Их в семье актеров четверо.

Своих детей Железняк в шутку назвала избалованными. Дело в том, что артистка с мужем часто гастролируют. По возвращению они каждый раз вручают детям подарки.

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