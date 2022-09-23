Жена Никиты Джигурды продемонстрировала фигуру в купальнике

«На радость Никите Борисычу», — подписала она видеозапись, на котором танцует в ярком полосатом купальнике во время морской прогулки на яхте.

«Роскошная леди! Богиня», «Прекрасная фигура! Спортивная, подтянутая», «Великолепна!», «Какая классная фигура», — восхитились подписчики фигуристки.

Ранее фигуру в купальнике показала дочь известного телеведущего Леонида Якубовича, 24-летняя начинающая певица Варвара Видо.