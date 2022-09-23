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18:42, 23 сентября 2022
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Жена Никиты Джигурды продемонстрировала фигуру в купальнике

Жена Никиты Джигурды продемонстрировала фигуру в купальнике
Кадр: @marinanisina

Фигуру в купальнике продемонстрировала на видео в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 47-летняя жена актера Никиты Джигурды, фигуристка Марина Анисина.

«На радость Никите Борисычу», — подписала она видеозапись, на котором танцует в ярком полосатом купальнике во время морской прогулки на яхте.

«Роскошная леди! Богиня», «Прекрасная фигура! Спортивная, подтянутая», «Великолепна!», «Какая классная фигура», — восхитились подписчики фигуристки.

Ранее фигуру в купальнике показала дочь известного телеведущего Леонида Якубовича, 24-летняя начинающая певица Варвара Видо.

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