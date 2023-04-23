Жена Газманова обратилась к подписчикам за помощью

За помощью обратилась к своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) писательница Марина Газманова. Жена певца Олега Газманова попросила фолловеров поделиться интересными маршрутами для пеших прогулок по Москве.

«В этом году мечтаю больше гулять по Москве. Свой город знаю плохо, что стыдно! За окнами автомобиля мелькают красивые улицы, заманчиво зовут опробовать тротуар ногами, впитать атмосферу столицы», — поделилась она. К посту она прикрепила ролик, в котором гуляет по Москве в черном платье в пол с глубоким декольте.