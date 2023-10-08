Жена гендиректора Black Star Inc. высказалась о знакомствах с мужчинами

О знакомствах с мужчинами высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена гендиректора Black Star Inc. Павла Курьянова, фотомодель и певица Ханна. Она призналась, что мужчины давно не пытаются с ней знакомиться.

«Со мной уже очень-очень давно никто не знакомится. Во-первых, очень многие меня узнают и знают, что я замужем. Во-вторых, на отдыхе я всегда только с мужем. А на гастролях — я на гастролях. Поэтому у меня нет мест, где со мной кто-то может познакомиться в принципе», — заявила артистка.

Ранее Ханна показала фигуру через полгода после вторых родов.