Жена шеф-повара Ивлева призналась в сложностях с зачатием ребенка

В сложностях с зачатием ребенка после борьбы с онкологическим заболеванием призналась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена известного шеф-повара Константина Ивлева, журналист Валерия Куденкова.

Блогер рассказала, что пять лет назад у нее диагностировали рак, после чего ей пришлось провести полтора месяца в онкоцентре и пройти семь курсов химиотерапии. После этого болезнь отступила. Однако одним из последствий терапии стал минимальный шанс забеременеть, о чем врачи сразу предупредили пациентку.

Но Куденкова не сдавалась и предпринимала попытки забеременеть естественным путем. Она «прошла 1000 анализов, гормональных терапий и альтернативных способов», но зачать ребенка не удавалось.

В итоге она решилась на процедуру ЭКО. Перед этим они с мужем решили отдохнуть на Мальдивах, а по возвращении из поездки узнали, что ждут ребенка.

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