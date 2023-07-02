61-летняя жена Александра Малинина раскрыла отношение к пластическим операциям
Врач Эмма Малинина рассказала об отсутствии потребности в пластических операциях.
Об отсутствии потребности в пластических операциях рассказала в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя супруга певца Александра Малинина, врач, кандидат медицинских наук Эмма Малинина. Она сделала это в ответ на обвинение хейтеров в пластике.
«Я уже давно в этой жизни ни перед кем не оправдываюсь и не беспокоюсь о чужом мнении, особенно о мнении хейтеров. Но по поводу операций хочу прокомментировать, так как вопрос принципиальный. Это мой личный опыт и осознанный выбор — входить в возраст без вмешательства. Мы с мужем давно этот выбор сделали и пока успешно придерживаемся его, не испытывая потребности», — заявила Малинина.
Врач уточнила, что ничего против хирургических вмешательств во внешность не имеет. «Если у человека есть такая физиологическая или психологическая потребность — я только за. Если когда-то решимся с мужем на это, я обязательно сообщу», — отметила она.
Малинина объяснила, что пока им с супругом удается «красиво взрослеть» естественным образом. Они много занимаются спортом — в том числе устраивают длительные велопрогулки на велосипедах, придерживаются здорового питания и «едят по минимуму», поддерживают ментальное здоровье.
«Я убеждена, что сегодня люди с любым достатком могут взрослеть красиво. Это нелегко, но возможно. Было бы желание», — подчеркнула супруга знаменитого певца.
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