Жена Павла Прилучного опубликовала видеозапись подготовки к родам
Актриса Зепюр Брутян сообщила о рождении сына раньше срока.
Видеозапись подготовки к родам опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян. Актриса сообщила, что родила сына Микаэля раньше срока.
«Там, где рождается счастье… Одно мгновение — и этот комочек уже не в животике, а на руках», — подписала ролик Брутян. После этого она показала, как супруг встретил ее с ребенком из роддома.
Актриса рассказала, что 27 апреля она бегала по делам, связанным с ремонтом в их с Прилучным доме, и не подозревала, что уже на следующий день станет мамой.
«Мы с супругом были уверены, что у нас есть еще дней пять-десять точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы», — поделилась она в сторис.
Брутян выразила огромную благодарность своему мужу за то, что к их с малышом возвращению домой он успел доделать ремонтные работы, несмотря на почти круглосуточный режим работы.
«Сказать, что я потеряла дар речи, — ничего не сказать… За четыре дня человек организовал такую красоту! Спасибо, что ты у меня есть, родной», — написала она.
Ранее Прилучный опубликовал видео с партнерских родов с женой.