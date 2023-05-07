Жена Павла Прилучного опубликовала видеозапись подготовки к родам

Актриса рассказала, что 27 апреля она бегала по делам, связанным с ремонтом в их с Прилучным доме, и не подозревала, что уже на следующий день станет мамой.

«Мы с супругом были уверены, что у нас есть еще дней пять-десять точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы», — поделилась она в сторис.

Брутян выразила огромную благодарность своему мужу за то, что к их с малышом возвращению домой он успел доделать ремонтные работы, несмотря на почти круглосуточный режим работы.

«Сказать, что я потеряла дар речи, — ничего не сказать… За четыре дня человек организовал такую красоту! Спасибо, что ты у меня есть, родной», — написала она.

Ранее Прилучный опубликовал видео с партнерских родов с женой.