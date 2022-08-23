Жена Петросяна резко отреагировала на фото эстонского мальчика в платье

Молодая жена юмориста, артиста эстрады Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) резко резко отреагировала на фото эстонского мальчика в платье.

«Спасибо, Господи, что Россия не часть "просветленной" Европы», — подписала Брухунова репост фотографии эстонского политика Керсти Кальюлайд и ее сына, одетого в платье.

Директ Брухуновой сразу заполонили сообщения пользователей о том, что личная жизнь других людей ее не касается. Жена артиста решила высказать свое мнение о нетрадиционных отношениях.

«Мне глубоко безразлично, кто с кем спит, но для меня пропаганда нездоровых отношений и их популяризация — не норма! Я верю в Бога и убеждена, что если человечество продолжит в том же духе, Содом и Гоморра повторятся. Я не хочу, чтобы мой сын жил в небинарном мире! Потому что пятьдесят гендеров — это за гранью добра и зла. Это мракобесие», — заявила она.

Ранее популярный певец Юрий Лоза раскритиковал решение ВОЗ о признании третьего пола.