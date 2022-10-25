Люди
20:53, 25 октября 2022
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Жена Петросяна назвала любимые места в Москве

Жена Петросяна назвала любимые места в Москве
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Любимые места в Москве назвала жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В своем Instagram-аккаунте (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_) она сообщила, что все они находятся в центре столицы.

«К сожалению, с прогулками у меня не очень часто получается. Я, как и все, люблю центр Москвы. Мне кажется, он безумно красив и там можно гулять постоянно», — рассказала подписчикам Брухунова.

Жена артиста отметила, что после рождения сына Вагана много гуляла с ним в районе Новодевичьего парка. По ее словам, там она «отдыхает душой». В список любимых локаций Брухунова также включила Патриаршие пруды, Парк Горького и Камергерский переулок.

Ранее супруга юмориста высказалась об эмиграции из России. Она сообщила, что не планирует менять место жительства.

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