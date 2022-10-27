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15:58, 27 октября 2022
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Жена Петросяна призналась в сложностях с беременностью

Жена Петросяна призналась в сложностях с беременностью
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В сложностях с беременностью призналась StarHit жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В 2020 году у пары родился сын Ваган.

«У меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться», — сказала она.

Брухнова призвала женщин, которые не могут забеременеть, не сомневаться и верить в успех. Она выразила уверенность, что «Господь все видит и обязательно подарит самого лучшего на свете малыша».

Ранее беременная Ольга Орлова высказалась о суррогатном материнстве. Выяснилось, что она поддерживает любые способы, которые в итоге дарят радость материнства.

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