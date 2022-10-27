Жена Петросяна призналась в сложностях с беременностью

В сложностях с беременностью призналась StarHit жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В 2020 году у пары родился сын Ваган.

«У меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться», — сказала она.

Брухнова призвала женщин, которые не могут забеременеть, не сомневаться и верить в успех. Она выразила уверенность, что «Господь все видит и обязательно подарит самого лучшего на свете малыша».

Ранее беременная Ольга Орлова высказалась о суррогатном материнстве. Выяснилось, что она поддерживает любые способы, которые в итоге дарят радость материнства.