Жена Петросяна пожаловалась на водителя такси в Москве

На кадрах видно, что таксист во время поездки собирает свои волосы в хвост, в какой-то момент он вообще отпускает руль. «Вот так всю дорогу! Обратите внимание, что машина едет. А обе руки водителя заняты», — написала Брухунова, отметив в публикации аккаунт службы такси.

Жена артиста рассказала, что в качестве компенсации ей предложили промокод на 300 рублей. Она осталась недовольна этим решением. «Дело не в деньгах. Меня бы устроило, чтобы этот человек не брал на себя ответственность за других и чтобы такие водители не работали в такси», — объяснила она.

Ранее жительница Подмосковья сняла на видео неадекватное поведение таксиста. Водитель матерился и угрожал пассажирке всю дорогу.