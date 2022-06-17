Жена Преснякова сообщила о планах покинуть Россию

Жена музыканта Владимира Преснякова-младшего, певица Наталья Подольская в беседе с WomanHit сообщила о планах покинуть Россию. Артистка отправится на свою родину, в Белоруссию, вместе с матерью.

«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы наших родных — это номер один в программе», — поделилась Подольская.

Ранее певица Нюша объяснила свой отъезд из России. Артистка перебралась с семьей в Израиль в начале февраля 2022 года.