Жена рэпера Джигана купила многомиллионную квартиру в Дубае

Новую квартиру стоимостью 36 миллионов рублей в Дубае купила жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова. Об этом блогер рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов, и остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год», — рассказала блогер.

Самойлова отметила, что квартира площадью 121 квадратный метр расположена в элитном комплексе Dubai Hills. Жилье звезда приобрела уже с отделкой и бытовой техникой. При этом бизнесвуман заявила, что планирует сдавать новую квартиру в Дубае в аренду.

Ранее Самойлову заставили сменить наряд на более закрытый во время отдыха в городе Дубай. Она рассказала о походе в одну из клиник в короткой рубашке и с открытыми ногами. «Но меня не пустили и выдали более подходящий наряд», — написала она.