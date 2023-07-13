Жена рэпера Гуфа официально подала на развод

Жена Алексея Долматова, больше известного как рэп-исполнитель Гуф, Юлия Долматова официально подала на развод. Информация о расторжении брака появилась на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

На сайте говорится, что иск о расторжении брака поступил в суд 12 июля 2023 года. Заседание на рассмотрение дела назначено на 27 июля, после чего сторонам дадут время на примирение согласно законодательству.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Долматова решила подать на развод после конфликта с супругом, который тот вынес в публичное пространство. Известно, что у пары есть общий ребенок. Исполнитель заявил, что после развода собирается и дальше принимать участие в воспитании дочери.

Ранее Гуф пытался извиниться перед женой необычным способом.