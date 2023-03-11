Жена Бориса Щербакова раскрыла секрет долгого брака

Секрет долгого брака раскрыла в разговоре с «Комсомольской правдой» актриса, сценарист и писатель, жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. 3 марта знаменитые супруги отпраздновали золотую свадьбу.

«Секрет нашего брака в моей мудрости и умении прощать. Во взаимной любви и в понимании того, что семейная жизнь — это ежедневный труд», — заявила она.

Бронзова пояснила, что их отношения начались в студенческие годы, когда они еще не успели толком познать жизнь, нагуляться. По этой причине она нормально относилась к тому, что на съемках у ее избранника могла произойти какая-то интрижка.

«Я просто помнила, что на самом деле он очень чистый и порядочный человек, что по-настоящему он любит только меня», — призналась актриса. Она добавила, что на протяжении всех лет совместной жизни Щербаков не прекращал заботиться о ней.

Ранее секрет долгого брака с актером и бодибилдером Тарзаном (Сергеем Глушко) раскрыла певица Наташа Королева. В 2023 году звездная чета отмечает 20-летие совместной жизни.