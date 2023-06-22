Жена Ширвиндта опубликовала пляжные фото

Пляжные фото опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Анастасия Ширвиндт. Отметившая в среду, 21 июля, свое 33-летие жена телеведущего Михаила Ширвиндта рассказала подписчикам о возрастных изменениях.

«Когда тебе 18, ты весь день готовишься к веселой вечеринке, которая заканчивается невесело. Когда тебе 28 — ведешь друзей в фешенебельный ресторан, чтобы немного пустить пыль в глаза себе и им. Когда тебе 33, лучшее решение — отвезти себя к морю, положить на берегу, поджариваться и кипеть», — написала она в сториз, подкрепив публикацию серией снимков в темно-синем бикини.

Ширвиндт также показала, что вместе с ней на отдыхе находится ее трехлетний сын Михаил.

Ранее Ширвиндт сделала фото в бикини в примерочной и призналась, что перестала стесняться своего тела.