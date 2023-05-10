Жена комика Соболева показала кормление ребенка грудью на видео

«Снимите видео, как ходите в туалет. Что уже мелочиться», «Как это красиво и женственно», «Кормление грудью такой красивый процесс!», «Какая вы молодец, Наталья», — прокомментировали публикацию юзеры.

Супруга комика, недавно ставшая матерью в третий раз, рассказала, что у нее возникли трудности с грудным вскармливанием. По ее словам, первое время это доставляло ей сильную боль. Облегчить процесс помогли специалисты в этом деле и специальные приборы.

Ранее процесс кормления новорожденного сына во время репетиций показала на фото телеведущая Регина Тодоренко.