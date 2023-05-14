Жена футболиста Тарасова показала результат операции по увеличению груди

Результат маммопластики показала на новом фото модель, многодетная мать и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Блогер опубликовала в своем Telegram-канале коллаж из двух снимков до и после операции.

«Привыкаю к новым формам», — подписала она публикацию.

На двух фотографиях Костенко позирует в одном и том же купальнике. Пользователи сети отметили, что после хирургического вмешательства блогер стала выглядеть лучше.

«Очень гармонично», «Выглядит натурально, не ожидала», «Как свои», «Очень эстетично выглядит, поболит, конечно, но это того стоит», «Даже как-то уверенность чувствуется, другой человек уже», — восхитились результатом подписчики модели.

Ранее Костенко рассказала о реакции мужа на ее решение увеличить грудь.