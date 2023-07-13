Жена Тимура Родригеса опубликовала видео топлес
Жена шоумена Родригеса опубликовала видео топлес.
Жена шоумена Тимура Родригеса бизнесвумен Анна Керимова заказала фотосессию для нового приложения. Кадрами со съемки она поделилась в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В опубликованном видео — бэкстейдж фотосессии топлес. Керимова стоит спиной к камере, в руке она держит цветок.
В сторис жена шоумена рассказала, что готовится к презентации своего приложения, для которого и организовала эту съемку. Приложение будет посвящено женской красоте и здоровью.
«Проделана большая работа! И очень красивая!» — заявила Керимова.
Ранее фотографией топлес в одних стрингах поделилась с подписчиками российская балерина и певица Анастасия Волочкова.