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19:18, 13 июля 2023
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Жена Тимура Родригеса опубликовала видео топлес

Жена шоумена Родригеса опубликовала видео топлес.

Жена Тимура Родригеса опубликовала видео топлес
Кадр: @ann.v.girl

Жена шоумена Тимура Родригеса бизнесвумен Анна Керимова заказала фотосессию для нового приложения. Кадрами со съемки она поделилась в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В опубликованном видео — бэкстейдж фотосессии топлес. Керимова стоит спиной к камере, в руке она держит цветок.

В сторис жена шоумена рассказала, что готовится к презентации своего приложения, для которого и организовала эту съемку. Приложение будет посвящено женской красоте и здоровью.

«Проделана большая работа! И очень красивая!» — заявила Керимова.

Ранее фотографией топлес в одних стрингах поделилась с подписчиками российская балерина и певица Анастасия Волочкова.