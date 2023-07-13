Жена Тимура Родригеса опубликовала видео топлес

Жена шоумена Тимура Родригеса бизнесвумен Анна Керимова заказала фотосессию для нового приложения. Кадрами со съемки она поделилась в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В опубликованном видео — бэкстейдж фотосессии топлес. Керимова стоит спиной к камере, в руке она держит цветок.