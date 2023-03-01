Женщина в латексе и бигуди заглянула в окно высотного здания в Москве

Женщина в латексном костюме и бигуди на голове с табличкой с надписью: «Мне стерли память» спустилась с крыши высотного здания на тросах и заглянула в окно офисным работникам. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Сотрудники бизнес-центра на Римской заметили странное. С крыши на тросах спустилась женщина в латексе и бигуди, после чего спустилась вниз и скрылась», — говорится в описании к ролику.