Женщина в латексе и бигуди заглянула в окно высотного здания в Москве
Женщина в латексном костюме и бигуди на голове с табличкой с надписью: «Мне стерли память» спустилась с крыши высотного здания на тросах и заглянула в окно офисным работникам. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Сотрудники бизнес-центра на Римской заметили странное. С крыши на тросах спустилась женщина в латексе и бигуди, после чего спустилась вниз и скрылась», — говорится в описании к ролику.
Увиденное рассмешило пользователей сети. Некоторые предложили, что это может быть реклама курса от блогера, или женщина могла проиграть и выполнить такое задание на спор.
«Первый день весны», «Для латекса прохладно сейчас», «Официально наступила весна. Обострение стартовало», «Как промышленный альпинист замечу, что у нее профессиональное оборудование, но цель ее действа непонятна абсолютно. Видимо, какая-то творческая акция», — прокомментировали юзеры.
Ранее фото девушек, гуляющих по московскому метро в черных латексных костюмах, вызвало бурную реакцию у россиян.