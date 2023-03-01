Люди
18:21, 01 марта 2023
1 мин.

Женщина в латексе и бигуди заглянула в окно высотного здания в Москве

Женщина в латексе и бигуди заглянула в окно высотного здания в Москве
Кадр: телеграм-канал «Что там в Москве?»

Женщина в латексном костюме и бигуди на голове с табличкой с надписью: «Мне стерли память» спустилась с крыши высотного здания на тросах и заглянула в окно офисным работникам. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Сотрудники бизнес-центра на Римской заметили странное. С крыши на тросах спустилась женщина в латексе и бигуди, после чего спустилась вниз и скрылась», — говорится в описании к ролику.

Увиденное рассмешило пользователей сети. Некоторые предложили, что это может быть реклама курса от блогера, или женщина могла проиграть и выполнить такое задание на спор.

«Первый день весны», «Для латекса прохладно сейчас», «Официально наступила весна. Обострение стартовало», «Как промышленный альпинист замечу, что у нее профессиональное оборудование, но цель ее действа непонятна абсолютно. Видимо, какая-то творческая акция», — прокомментировали юзеры.

Ранее фото девушек, гуляющих по московскому метро в черных латексных костюмах, вызвало бурную реакцию у россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.