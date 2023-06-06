Жертва военного-вуайериста призвала женщин не молчать о подобных случаях

Не бояться и предавать огласке столкновения с извращенцами призвала женщин в интервью «Мосленте» москвичка Снежана Шевченко, пострадавшая от действий военного-вуайериста на эскалаторе в столичном метро.

«Я хочу и дальше распространять эту информацию, придавать случившееся огласке, поскольку подобное происходит ежедневно. Много случаев просто умалчивается, а так быть не должно», — рассказала собеседница.

По ее словам, ситуация, произошедшая с ней, — не редкость. После того как она предала инцидент огласке, ей в соцсетях о подобном написали десятки девушек. Москвичка посоветовала ставших жертвами извращенцев женщинам не молчать и идти сразу же в полицию. Кроме того, она призвала ужесточить законы за подобные преступления.

Ранее пострадавшая от извращенца в метро москвичка рассказала о реакции полиции.