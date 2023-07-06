Курящему москвичу оставили жесткое послание в подъезде

Необычное объявление, адресованное курящему соседу, появилось в подъезде одной из московских многоэтажек. Его фотографию опубликовали в группе «Москва» во «ВКонтакте».

«Это уже не первый окурок, который я нашел у себя на балконе. Я упаковал его в пакетик, как вещдок. Пока обошлось, но если по твоей вине случится пожар, полиция будет знать, к кому обращаться», — говорится в послании.

Автор текста сделал и распечатал снимок окурка сигареты, указав, что в случае пожара компенсацию пострадавшим должен будет выплачивать тот, кто их разбрасывает. «Заодно подумай над тем, что при пожаре огонь распространяется вверх. Сгорим мы, сгоришь и ты», — добавил горожанин.

Ранее на московской клумбе заметили объявление с предупреждением о заговоренных цветах.