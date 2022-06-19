Россияне поспорили о жестоком поведении матери из Подмосковья

Волочащую на поводке по асфальту кричащего ребенка в подмосковном Красногорске женщину сняли на видео и опубликовали ролик в группе «Красногорск Online» во «ВКонтакте». По данным автора топика, инцидент произошел на Спасо-Тушинском бульваре.

«На видео снято половина произошедшего! Ребенка она также тащила и по лестнице, специально ударяя мальчика об них копчиком! После того, как я выключила видео, она его ударила сильно», — написала она.

Пользователи сети поспорили о жестоком поведении женщины. Некоторые встали на ее защиту, объяснив ее поведение возрастным кризисом у детей. «Кризис трех лет. Ничего необычного. У вас сколько детей, автор?», «Есть дети, которые выматывают все нервы, орут просто так порой. Орут, если не получают что хотят, орут и орут постоянно, и этот крик действует на нервы всем, особенно матерям, так что рты закрыли!» — написали они.

По мнению других, никакие шалости не могут оправдать насилия по отношению к ребенку. «Тут явное насилие и отсутствие воспитания. Сложно судить эту мамашу, Бог ей судья, но из ребенка в данном случае ничего хорошего не вырастет», «Это не норма. Не знаете, как воспитывать детей, — почитайте про детскую психологию. Не путайте детей с собаками», «Нельзя не реагировать! Это не норма точно. И дело не в ребенке», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что уроженка Киргизии нашла младенца на лавке в Москве и четыре года воспитывала его как родного.