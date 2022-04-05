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Москвич решил продать жетон из «Макдоналдса» за миллиард рублей

Москвич решил продать жетон из «Макдоналдса» за миллиард рублей

В миллиард рублей оценил житель Москвы коллекционный жетон из ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Объявление о продаже появилось на сервисе объявлений «Авито».

Всего, по словам продавца, было продано 100 таких жетонов, выпущенных в честь 30-летия с открытия ресторана в России. Где и когда они были проданы, он не уточнил. Но назвал свой экземпляр уникальным, чем и объяснил заявленную стоимость.

«У всех с картошкой фри, а эта с бигмаком», — написал продавец об изображении на жетоне.

На сервисе появились и другие объявления о продаже коллекционных жетонов из «Макдоналдса». Цены на них варьируются от двухсот рублей до семи миллионов рублей за экземпляр.

Ранее креветки из «Макдоналдса» выставили на продажу за десятки тысяч рублей.

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