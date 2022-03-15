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Жириновский пошел на поправку и начал «буянить»

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Жириновский пошел на поправку и начал «буянить»
Фото: Globallookpress.com

Лидер ЛДПР, политик Владимир Жириновский медленно пошел на поправку. О его состоянии рассказал Telegram-канал SHOT.

По данным источника, политик находится в сознании, однако ему дают седативные препараты для крепкого сна и восстановления организма. Состояние Жириновского по результатам анализов оценивают как стабильно тяжелое, но динамика в целом наблюдается положительная.

Медики сообщают, что иногда по окончании действия седативных лекарств Жириновский «буянит». В такие моменты, по данным врачей, политик начинает ругаться, однако установить логическую связь в его словах невозможно.

Ранее стало известно, что речи о выписке политика из медицинского учреждения пока не идет.

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