Житель Кузьминок развеял миф о маргинальности района

Житель Кузьминок и лидер группы «Диктофон» Антон Макаров развеял в беседе с «Мослентой» миф о его маргинальности.

«Поверьте, это хороший район. Он очень красивый, там отличный парк, прекрасный театр. Если уж сравнивать, то Выхино в разы хуже. Там более высокая плотность маргинального населения. В Кузьминках я, например, мог встретить не только наркоманов и хулиганов, но и каких-то интересных ребят», — сказал музыкант.

По его словам, он смотрит на жизнь в районе глазами простого обывателя. Так, Кузьминки, как и любые другие районы Москвы, имеет свои плюсы и минусы, отметил Макаров.

Ранее Собянин рассказал о районах-близнецах на западе Москвы. Градоначальник решил подготовить серию постов о реализованных проектах и планах развития отдельных районов столицы.