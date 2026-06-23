Житель Москвы отдал мошенникам сейф с семейными драгоценностями

Полиция задержала двух пособников мошенников, которые обманули москвича на 2 миллиона рублей, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

Как отметили в ведомстве, к правоохранительным органам обратилась женщина, которая рассказала, что ее сын под влиянием преступников отдал незнакомцу сейф с семейными сбережениями и ювелирными изделиями. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

Выяснилось, что мошенники заявили мужчине о взломанном аккаунте на государственном портале. Они обвинили его в том, что тот якобы финансирует противоправную деятельность. «Для предотвращения правовых последствий звонившие потребовали задекларировать имущество в квартире», — рассказали в пресс-службе.

Обманутый молодой человек отдал злоумышленникам сейф с драгоценностями возле своего дома на улице Генерала Белобородова.

Полиция задержала 18-летнего жителя Московской области и 20-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сотрудники «Московской безопасности» помешали мошенникам забрать у пенсионерки 14 миллионов.