Люди
10:40, 27 мая 2023
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Житель Подмосковья повис внутри короба для кондиционера и попал на видео

Житель Подмосковья девять часов провисел в коробе для кондиционера на высоте 15 этажа.

Житель Подмосковья повис внутри короба для кондиционера и попал на видео
Кадр: видео Telegram-канал SHOT

Молодой человек вышел из окна своей квартиры и повис внутри короба для кондиционера на высоте 15 этажа. Ситуация произошла в поселке Боброво и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT.

Как сообщает источник, парень провисел так около девяти часов, время от времени пытаясь разговаривать в таком положении с прохожими. В какой-то момент в его квартиру вошли его мать и работники скорой, но им долго не удавалось выманить парня обратно в помещение.

Спустя только девять часов молодой человек вернулся обратно в квартиру, после чего вышел из дома уже в сопровождении полицейских, которые проведут с ним беседу для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что ребенок на спор повис на окне 19-го этажа в Москве.