Житель Подмосковья повис внутри короба для кондиционера и попал на видео

Как сообщает источник, парень провисел так около девяти часов, время от времени пытаясь разговаривать в таком положении с прохожими. В какой-то момент в его квартиру вошли его мать и работники скорой, но им долго не удавалось выманить парня обратно в помещение.

Спустя только девять часов молодой человек вернулся обратно в квартиру, после чего вышел из дома уже в сопровождении полицейских, которые проведут с ним беседу для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что ребенок на спор повис на окне 19-го этажа в Москве.