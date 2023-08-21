Житель Подмосковья убил знакомую из-за насмешек над татуировками

В Красногорске местный житель убил знакомую из-за того, что та смеялась над его татуировками. Тело женщины с колото-резаным ранением нашли на спортивной площадке, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину оперативно задержали. Он признался, что убил знакомую во время совместного распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Известно, что ранее он был судим, в том числе за убийство.

Ранее в Подмосковье мужчина предложил знакомой довезти ее до дома и убил. Перед этим они с женщиной поссорились.